VK планирует встроить новый билетный сервис во "ВКонтакте"

"Ведомости" пишут, что компания разместила вакансию руководителя направления по работе с контентом и директора по маркетингу в новый проект, связанный с индустрией развлечений, на рекрутинговом сервисе hh.ru

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. VK планирует создать сервис билетных агрегаторов и встроить его в социальную сеть "ВКонтакте". Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник.

Как отмечает газета, компания разместила вакансию руководителя направления по работе с контентом и директора по маркетингу в новый проект, связанный с индустрией развлечений, на рекрутинговом сервисе hh.ru. Источник "Ведомостей" подтвердил, что компания работает над созданием билетного агрегатора и необходимых технологических сервисов. Представитель VK воздержался от комментариев на запрос газеты.

"Мы создаем сервис, который будет встроен в наши социальные сети и поможет пользователям посещать самые интересные события и мероприятия в стране", - говорится в описании вакансий VK. Среди необходимых требований к кандидатам указаны коммуникация с целевой аудиторией, культурными институциями и организаторами мероприятий, знание и понимание сферы искусства: театров, музеев, а также опыт работы в этой области, отмечают "Ведомости".

VK также рассматривает вариант с покупкой на рынке уже имеющихся активов, сообщил газете источник, знакомый с планами компании.