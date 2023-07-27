Зампред ВЭБ.РФ призвал создать прямую систему расчетов с африканскими странами

Даниил Алгульян отметил, что Африка является широким полем возможностей для российских предприятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Зампред ВЭБ.РФ Даниил Алгульян считает необходимым создать систему прямых корреспондентских отношений между финансовыми институтами России и стран Африки. Такое мнение Алгульян озвучил журналистам в преддверии второго саммита Россия - Африка.

"Для российских банков современная система корреспондентских отношений, основанная на SWIFT, не работает. Российские банки в результате незаконных санкций оказались исключены из традиционной системы корреспондентских отношений. В сложившейся ситуации необходимо создавать новую систему прямых корреспондентских отношений между российскими финансовыми институтами и финансовыми институтами стран Африки", - сказал он.

По мнению зампреда ВЭБ.РФ, шаги в этом направлении будут способствовать снижению негативных последствий.

"Африка - континент огромного потенциала, ВВП региона составляет более $3 трлн, население континента превышает 1 млрд человек. И сегодня это широкое поле возможностей для российских предприятий, а ввиду фактического закрытия традиционных рынков для российского бизнеса - новые возможности в Африке актуальны как никогда. Африка - регион будущего и это будущее, мы убеждены, мы можем строить вместе", - добавил он.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия - Африка.

В новость внесена правка (11:09 мск) - передается с исправлением в имени спикера, верно - Даниил.