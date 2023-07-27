Россия и ЦАР намерены сотрудничать в области летной годности

Документ подписали в ходе саммита Россия-Африка руководитель Росавиации Александр Нерадько и гендиректор Национального агентства гражданской авиации Центральноафриканской Республики Франсуа Эдли Фолло

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Россия и Центрально-Африканская Республика намерена сотрудничать в сфере летной годности, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Соответствующий документ подписали в ходе саммита Россия-Африка руководитель Росавиации Александр Нерадько и гендиректор Национального агентства гражданской авиации Центральноафриканской Республики Франсуа Эдли Фолло.

"Руководитель Росавиации поблагодарил представителей Национального агентства гражданской авиации Центрально-Африканской Республики за проведенную работу по подготовке к подписанию соглашения и выразил надежду, что сегодняшний диалог будет эффективным и конструктивным для обеих сторон, а также будет иметь практическое продолжение", - отметили в пресс-службе Росавиации.