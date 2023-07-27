Мишустину рассказали об инновационных технологиях Надеждинского металлургического завода

Премьер-министру представили дрон-маркшейдер, который позволяет повысить промышленную безопасность за счет обеспечения доступа в труднодоступные и запрещенные зоны

НОРИЛЬСК, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился в четверг в ходе посещения Надеждинского металлургического завода Заполярного филиала ПАО "ГМК "Норникель" с инновационными производственными технологиями и системами, применяемыми на предприятии, в том числе с дронами, которые повышают промышленную безопасность.

В частности, Мишустину рассказали о комплексе "Анализ геопространственных данных", который представляет собой беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Он позволяет осуществлять независимый контроль сроков и объемов выполняемых земляных работ.

Дрон-маркшейдер, который также был представлен на презентации Мишустину, позволяет повысить промышленную безопасность за счет обеспечения доступа в труднодоступные и запрещенные зоны. Основные задачи для дрона-маркшейдера - проведение автономного маркшейдерского сканирования (под землей) на сложных объектах, куда доступ персонала запрещен и где отсутствует прямой обзор.

Дрон-инспектор (с очками VR) используется для повышения уровня промышленной безопасности за счет выявления на ранней стадии дефектов и аномалий в труднодоступных местах для проведения оперативного ремонта. С помощью компактного БПЛА устройства проводится оперативная фото- и видеосъемка труднодоступных для традиционной инспекции промышленной инфраструктуры объектов (высотные дымовые трубы, линии электропередачи). Премьер заинтересовался инновационной разработкой и спросил, производит ли кто-то ли такие очки в России. "Пока нет, и комплектующих пока много не наших", - сказал президент ПАО "ГМК "Норникель" Владимир Потанин. Мишустин предложил Потанину как серьезному инвестору присмотреться к этой теме. "Я присматриваюсь", - сказал президент "Норникеля".

Остановился Мишустин у разработки "Норникеля" - промышленного экзоскелета, который позволяет снизить вероятность получения травм от перегрузок и нахождения в статике во время выполнения работ, связанных с поднятием, переносом и удержанием объектов весом до 60 кг. Кроме того, он сокращает загруженность грузоподъемных машин и механизмов, компенсирует их ограниченную мобильность за счет возможности использования в стесненных условиях. Премьеру продемонстрировали работу экзоскелета, рассказав о его преимуществах. "Уже есть план, как применять их здесь, на заводе?" - спросил глава правительства. Ему рассказали, что испытание идет с 2019 года, и уже есть заказ на 100 экземпляров. "Сколько стоит такой?" - спросил Мишустин. Ему сообщили, что экзоскелет сейчас стоит один миллион рублей, но когда будет запущен в серию, станет дешевле.