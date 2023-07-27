Костин заявил, что РФ обсудит со странами Африки альтернативные системы расчетов

Глава ВТБ отметил, что африканские страны создают свои системы обмена информации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Вопросы перехода на альтернативные системы международных расчетов будут обсуждаться в ходе переговоров с делегациями африканских стран, участвующих в саммите Россия - Африка. Об этом заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах саммита.

"Да, перестройка обязательно будет. Конечно, африканские страны тоже в этом плане действуют. Они создают уже свои системы обмена информации, расчетов в национальных валютах. Конечно, это перспективное направление", - сказал глава ВТБ.

"Доллар уже показал себя как инструмент оружия, поэтому от него будет отход постепенный. Я думаю, что эта тематика очень важная. Сегодня она будет, конечно, обсуждаться, хотя и в рамках этого мероприятия у нас нет такой специальной сессии. Конечно, расчеты будут все чаще в других валютах", - добавил Костин.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.