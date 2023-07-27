27 июля, 09:09

Центральный банк Узбекистана оставил основную ставку на уровне 14%

Инфляция в республике с начала года имела тенденцию к снижению, в июне составила 9% в годовом исчислении

ТАШКЕНТ, 27 июля. /ТАСС/. Правление Центробанка Узбекистана 27 июля на очередном заседании приняло решение оставить основную ставку без изменений на уровне 14%. Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.

"Несмотря на снижение инфляции и инфляционных ожиданий, основная ставка оставлена без изменений, с целью обеспечения инфляции до конца года в прогнозном диапазоне на фоне сохраняющегося ценового давления", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы регулятора, инфляция в республике с начала года имела тенденцию к снижению, в июне составила 9% в годовом исчислении.

Основная ставка в 14% была установлена Центробанком Узбекистана 16 марта текущего года. 

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