Минэнерго планирует провести конкурсный отбор мощности в первом квартале 2024 года

Как сообщалось ранее, сроки этого мероприятия могут перенести с ноября 2023 года на февраль 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Конкурентный отбор мощности (КОМ) может быть проведен в I квартале 2024 года. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в кулуарах саммита Россия - Африка.

"Мы рассматриваем первый квартал следующего года", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что сроки проведения конкурентного отбора мощности (КОМ) могут быть перенесены с ноября 2023 года на февраль 2024 года, сроки отборов проектов модернизации ТЭС - с октября 2023 года на апрель 2024 года. Соответствующий проект постановления правительства был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Конкурентный отбор мощности, проводимый системным оператором, определяет, какая мощность будет оплачиваться на оптовом рынке. КОМ до 2023 проводился по ценовым зонам на год поставки, наступающий через пять лет (на шесть лет вперед). С 2023 конкурсы проводятся на четыре года вперед.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия - Африка.