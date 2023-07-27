Минэнерго выступило против введения прямого регулирования оптового рынка топлива

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов считает, что это может привести к дефициту предложения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Министерство энергетики России считает, что прямое регулирование топливного рынка может привести лишь к дефициту предложения. Об этом сказал журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов в кулуарах саммита Россия - Африка.

"Любое регулирование, прямое, приводит только к дефициту. Зачем нам это?" - сказал он, комментируя предложения Российского топливного союза.

По словам Шульгинова, возможность создания единого экспортера топлива также не обсуждается.

Ранее Российский топливный союз (РТС), который объединяет сети АЗС, выступил с предложениями о стабилизации цен на топливо в опте, они касаются мер налогового и таможенного регулирования.

РТС предлагает принять меры административного и таможенного регулирования для запрета экспорта бензина и дизеля для компаний, которые сами не производят это топливо. Также союз считает необходимым повысить приоритетность перевозок моторных топлив железнодорожным транспортом.

Среди других мер - уменьшение до 3% и 5% допустимого роста оптовых цен на бензины и дизельное топливо относительно индикативной цены, при которой обнуляется топливный демпфер. РТС также предложил повысить нормативы биржевых продаж минимум до 15% для снижения волатильности биржевых ценовых индикаторов.

О ситуации на рынке топлива

С середины мая 2023 года оптовые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже демонстрируют рост до рекордных значений. По состоянию на 24 июля оптовые цены на Аи-92 выросли на 55% в годовом выражении, на Аи-95 - на 46%, а розничные - только на 3,6%, уточняли в РТС.

Правительство в настоящее время обсуждает меры о стабилизации цен на топливо в опте. Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания о ситуации на рынке нефтепродуктов поддержал предложения Минэнерго ограничить количество экспортеров бензина, а также поручил продолжить работу по увеличению объемов предложения топлива на российском рынке.

Предполагается, что будет сформирован ограниченный перечень НПЗ, которым будет разрешен экспорт. В результате мини-НПЗ могут быть отрезаны от экспорта.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.