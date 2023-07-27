Эксперт рассказал, в чем Россия могла бы помочь Руанде

Старший преподаватель кафедры африканистики Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Валенс Манирагена уточнил, что РФ могла бы оказать содействие в строительстве железной дороги для выхода к океану

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Руанда испытывает необходимость в строительстве железной дороги для выхода к Индийскому океану, Россия могла бы оказать ей в этом содействие. Такое мнение выразил старший преподаватель кафедры африканистики Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), уроженец Руанды Валенс Манирагена на полях саммита Россия - Африка.

Как отметил Манирагена, все действующие железнодорожные маршруты проходят через зоны конфликтов, так что Руанда не может ими воспользоваться. "Это огромная необходимость для моей страны", - сказал Манирагена.

Получить доступ к океану африканская страна может "с помощью строительства железной дороги", и Россия могла бы в этом помочь. Руанде нужен опыт России, чтобы создать необходимую инфраструктуру, "в которой так нуждается страна". "Такое сотрудничество могло бы позволить передвижение людей, товаров. Люди в нашем сообществе должны свободно передвигаться от страны к стране", - считает он

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.