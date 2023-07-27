Россия и Белоруссия пока не пришли к консенсусу по росту тарифа на транзит нефти

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов сообщил, что стороны продолжают договариваться

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Россия и Белоруссия продолжают обсуждать повышение тарифа на транзит нефти по северной ветке трубопровода "Дружба", однако консенсуса пока нет. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в кулуарах саммита Россия - Африка.

"Продолжаем договариваться. Пока нет консенсуса", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Белоруссия хотела с 1 июля 2023 года повысить на 84% тариф на прокачку нефти по своему участку нефтепровода "Дружба" для компенсации потерь от снижения поставок российской нефти. С таким предложением обратилась "Гомельтранснефть Дружба" к российской "Транснефти". "Транснефть" отмечала, что фактически не получила от Белоруссии обоснования повышения тарифа прокачки нефти по "Дружбе" и поэтому не согласна с предложением белорусской стороны.