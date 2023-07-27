Борисов заявил, что привлекательными для стран Африки могут стать телевидение и связь

По словам гендиректора Роскосмоса, Россия готова предложить партнерам широкий спектр направлений и продуктов для кооперации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Наиболее привлекательными для африканских стран среди космических услуг могут стать телекоммуникационные услуги, а также телевидение и связь, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов журналистам на полях саммита Россия - Африка.

"На наш взгляд, наиболее привлекательным для африканских партнеров может стать независимый доступ к результатам космической деятельности - телекоммуникационным услугам, телевидению и связи. Процесс цифровизации Африки - это возможность сформировать архитектуру управления государством без разрушения традиционных связей, а с опорой на них и выходом на континентальные интеграционные платформы", - сказал Борисов.

Глава Роскосмоса напомнил, что РФ готова предложить партнерам из Африки широкий спектр направлений и продуктов для кооперации, среди них - спутникостроение, пусковые услуги, пилотируемая программа, данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), проекты госкорпорации по диверсификации. Создание наземной инфраструктуры для ДЗЗ, пояснил гендиректор госкорпорации, может стать стартом для развития космической программы, так как включает картографию, мониторинг ресурсов, пожаров.

"Первым шагом для нас считается создание необходимой нормативно-правовой базы сотрудничества. Подписание двусторонних, а затем и многосторонних документов, которые будут регламентировать нашу совместную работу. Это фундамент, на котором будут строиться наши будущие проекты", - пояснил Борисов, добавив, что наиболее важной задачей является демонстрация африканским партнерам готовности взаимодействовать на равных взаимовыгодных условиях.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.