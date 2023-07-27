Потомки Манделы и Лумумбы обсудят сотрудничество с РФ на сессии форума в Петербурге

В описании сессии говорится, что "панафриканизм, самобытность, независимость от западного влияния и другие идеи отцов-основателей движения за освобождение Африки - это та основа, на которой Африка сможет активно развиваться и выстраивать прочный взаимовыгодный альянс с Россией"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Потомки африканских политиков и бывших лидеров стран континента прибыли в Санкт-Петербург, чтобы обсудить на экономическом и гуманитарном форуме Россия - Африка сотрудничество с Москвой на основе независимости от западных стран.

"Панафриканизм, самобытность, независимость от западного влияния и другие идеи отцов-основателей движения за освобождение Африки - это та основа, на которой Африка сможет активно развиваться и выстраивать прочный взаимовыгодный альянс с Россией", - говорится в описании сессии в рамках деловой программы форума.

В сессии под названием "Панафриканизм: истоки, современность, будущее" примут участие внучка первого президента ЮАР Нельсона Манделы, сын первого премьер-министра Демократической Республики Конго Патриса Лумумбы, младший внук второго президента Египта Гамаля Абдель Насера, дочь первого президента Алжира Ахмеда Бен Беллы, дочь первого президента Мозамбика Саморы Машела, сын первого президента Танзании Джулиуса Ньерере и дочь южноафриканского политика, борца против апартеида Оливера Тамбо.

"Имена этих исторических лидеров имеют ключевое значение для коллективной памяти африканских народов XX и XXI веков. Их потомки, участники сессии, продолжают продвигать заложенные отцами идеи и нарративы", - отмечают организаторы мероприятия.