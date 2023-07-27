РЖД планируют протестировать систему биометрии в "Сапсанах"

Замглавы холдинга Евгений Чаркин сообщил, что проект может быть запущен в I квартале 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) планирует протестировать использование биометрии при посадке в скоростных поездах "Сапсан", проект может быть запущен в I квартале 2024 года. Об этом сообщил ТАСС замглавы РЖД Евгений Чаркин.

"Пилот мы смотрим, возможно, на "Сапсане" протестируем. Там есть нюансы - есть промежуточные пункты посадки. Все эти нюансы мы должны учесть", - сказал он.

Чаркин отметил, что совместно с Минтрансом и Минцифры холдинг подготовил дорожную карту, где прописаны все риски при использовании такой технологии. "Эти риски надо с коллегами проработать. И после этого уже будут понятны конкретные сроки. Если удастся решить все вопросы и преодолеть все барьеры, то проект можно запустить в первом квартале", - пояснил Чаркин.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что ОАО РЖД, Минцифры и Минтранс планируют в начале 2024 года провести эксперимент по подтверждению личности пассажиров поездов дальнего следования при помощи биометрии вместо проверки документов.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.