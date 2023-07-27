Россия в 2023 году направит около 18-20 млн тонн нефтепродуктов в Африку

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов ранее сообщил, что стране интересно долгосрочное сотрудничество в области ТЭК со странами Африки, не связанное с большими дисконтами на поставку нефти и нефтепродуктов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Россия в 2023 году планирует направить около 18-20 млн тонн нефтепродуктов в Африку против 8 млн тонн годом ранее. Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках саммита Россия - Африка.

"Мы перенаправили в целом на Востоке и часть, конечно же, направили в Африку. И это нам тоже помогло, потому что мы сохранили все параметры, которые планировали по добыче, переработке. В 2022 году мы направили около 8 млн тонн нефтепродуктов в страны Африки. По сырой нефти совсем мало, больше они запрашивают нефтепродукты, дизель, в первую очередь. В этом году мы уже за полгода примерно столько же направили. Мы ожидаем, что по году 18-20 млн будет", - сказал он.

Ранее перед саммитом Россия - Африка в интервью ТАСС Шульгинов сообщил, что России интересно долгосрочное сотрудничество в области ТЭК со странами Африки, не связанное с большими дисконтами на поставку нефти и нефтепродуктов. Россия ведет переговоры со странами Африки о расчетах по поставкам энергоресурсов в рублях, переход на торговлю в национальных валютах возможен, отметил он.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.