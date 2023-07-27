В Минцифры РФ назвали преимущества применения биометрии при посадке на поезд

Среди них - повышение скорости идентификации

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Применение биометрии для подтверждения личности при посадке в поезд позволит избежать ситуаций с забытыми паспортами и повысит скорость идентификации пассажиров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

"Мы расширяем сферы использования биометрии для упрощения жизни наших граждан. Сейчас Минцифры совместно с Минтрансом, РЖД и ЦБТ (Центр биометрических технологий) прорабатывает возможность применения биометрии для подтверждения личности при посадке на поезд. Это позволит избежать ситуаций, когда пассажир забыл паспорт и не смог сесть в поезд", - сообщили в министерстве.

В пресс-службе уточнили, что нововведение также повысит удобство и скорость идентификации пассажиров без предъявления паспорта. "Отмечаем, что использование биометрии носит исключительно добровольный характер. Отказать человеку в получении услуг без биометрии организации не имеют права", - добавили в Минцифры.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что РЖД, Минцифры и Минтранс планируют в начале 2024 года провести эксперимент, который позволит пассажирам поездов дальнего следования подтверждать свою личность при помощи биометрии вместо проверки паспортов.