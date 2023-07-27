Путин оценил российско-африканский товарооборот в $18 млрд

По словам президента России, это результат саммита в Сочи

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российско-африканский товарооборот по итогам 2022 года достиг $18 млрд, это один из результатов сочинского саммита Россия - Африка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума Россия - Африка.

"Отмечу, что по итогам прошлого года российско-африканский товарооборот достиг $18 млрд", - сказал глава государства. "Это один из очевидных результатов сочинского саммита Россия - Африка", - добавил он.

"Уверен, что нам всем вместе по силам в обозримой перспективе более радикально увеличить торговлю", - отметил президент РФ.