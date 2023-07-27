27 июля, 09:16,
обновлено 27 июля, 09:37
Саммит Россия – Африка

Путин оценил российско-африканский товарооборот в $18 млрд

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента России, это результат саммита в Сочи

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российско-африканский товарооборот по итогам 2022 года достиг $18 млрд, это один из результатов сочинского саммита Россия - Африка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума Россия - Африка.

"Отмечу, что по итогам прошлого года российско-африканский товарооборот достиг $18 млрд", - сказал глава государства. "Это один из очевидных результатов сочинского саммита Россия - Африка", - добавил он.

"Уверен, что нам всем вместе по силам в обозримой перспективе более радикально увеличить торговлю", - отметил президент РФ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит Россия – Африка
© Информационное агентство ТАСС
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