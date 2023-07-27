Совокупный объем рынка подвижного состава стран Африки до 2040 года составит €24,3 млрд

В пресс-службе "Трансмашхолдинга" сообщили, что наиболее перспективными странами в развитии ж/д сообщения и поставок подвижного состава являются ЮАР, Египет, Алжир, Марокко, Уганда, Тунис и Нигерия

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Совокупный объем рынка подвижного состава стран Африканского континента до 2040 года составит €24,3 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе "Трансмашхолдинга".

"Совокупный объем рынка подвижного состава стран африканского континента составил 24,3 млрд евро. <...> Исследование оценивает потребности в железнодорожном подвижном составе на период до 2040 года", - говорится в сообщении.

В холдинге отметили, что наиболее перспективными странами в развитии ж/д сообщения и поставок подвижного состава являются ЮАР, Египет, Алжир, Марокко, Уганда, Тунис и Нигерия.