27 июля, 09:16,
обновлено 27 июля, 09:35

Совокупный объем рынка подвижного состава стран Африки до 2040 года составит €24,3 млрд

В пресс-службе "Трансмашхолдинга" сообщили, что наиболее перспективными странами в развитии ж/д сообщения и поставок подвижного состава являются ЮАР, Египет, Алжир, Марокко, Уганда, Тунис и Нигерия

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Совокупный объем рынка подвижного состава стран Африканского континента до 2040 года составит €24,3 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе "Трансмашхолдинга".

"Совокупный объем рынка подвижного состава стран африканского континента составил 24,3 млрд евро. <...> Исследование оценивает потребности в железнодорожном подвижном составе на период до 2040 года", - говорится в сообщении.

В холдинге отметили, что наиболее перспективными странами в развитии ж/д сообщения и поставок подвижного состава являются ЮАР, Египет, Алжир, Марокко, Уганда, Тунис и Нигерия. 

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