Глава РЖД сообщил, что пассажирский спрос в Крым удовлетворен почти в полном объеме

По словам первого замглавы Минтранса России Андрея Костюка, в направлении Крыма в 2023 году планируют перевезти до 4,6 млн пассажиров железными дорогами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Спрос пассажиров на перевозки в Крым удовлетворен практически в полном объеме, сообщил ТАСС глава РЖД Олег Белозеров в кулуарах саммита Россия - Африка.

"На сегодняшней момент практически весь пассажирский спрос удовлетворен. Соответственно, мы контактируем и с "Гранд [сервис] экспрессом", и с Крымской [железной] дорогой. Выстроенная система позволяет справляться со всем пассажиропотоком", - сказал он.

Ранее первый замглавы Минтранса России Андрей Костюк говорил, что в направлении Крыма в 2023 году планируется перевезти до 4,6 млн пассажиров железными дорогами. Кроме того, глава Минтранса России Виталий Савельев отмечал, что в Крым в период отпусков - с 1 мая по 30 сентября - намечено перевезти 3 млн пассажиров.