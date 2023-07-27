Путин заявил, что более половины российских поставок в Африку - техника и продовольствие

Глава государства назвал "неплохой" структуру российско-африканского товарооборота

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Структура российско-африканского товарооборота "неплохая", более половины поставок РФ в Африку составляют машины и оборудование, химия и продовольствие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума Россия - Африка.

"Неплохо выглядит и структура товарооборота", - сказал глава государства. "Свыше 50% российских поставок в Африку - это машины и оборудование, химическая продукция, а также продовольствие", - отметил он.

Путин также обратил внимание на то, что "за одно только первое полугодие текущего года объем экспортно-импортных операций со странами Африки вырос более чем на треть".