27 июля, 09:17,
обновлено 27 июля, 09:49
Саммит Россия – Африка

Путин заявил, что более половины российских поставок в Африку - техника и продовольствие

© ТАСС/ Ruptly

Глава государства назвал "неплохой" структуру российско-африканского товарооборота

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Структура российско-африканского товарооборота "неплохая", более половины поставок РФ в Африку составляют машины и оборудование, химия и продовольствие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума Россия - Африка.

"Неплохо выглядит и структура товарооборота", - сказал глава государства. "Свыше 50% российских поставок в Африку - это машины и оборудование, химическая продукция, а также продовольствие", - отметил он.

Путин также обратил внимание на то, что "за одно только первое полугодие текущего года объем экспортно-импортных операций со странами Африки вырос более чем на треть". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит Россия – Африка
© Информационное агентство ТАСС
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