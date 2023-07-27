Торговля продукцией АПК между РФ и Африкой выросла с начала года на 60%

По словам президента РФ, в 2022 году торговля агропродукцией составила $6,7 млрд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Торговля продукцией агропромышленного комплекса (АПК) между РФ и Африкой выросла на 10% в 2022 году, а с начала 2023 года - на 60%.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

"Цифры говорят сами за себя. В прошлом году торговля агропродукцией между Россией и странами Африки выросла на 10% и составила $6,7 млрд. А в январе-июне текущего года уже увеличилась еще на рекордные 60%", - сказал президент.

По его словам, Россия понимает, какое значение имеет бесперебойное снабжение африканских стран продуктами питания. "Это важно для социально-экономического развития и для поддержания политической стабильности, поэтому всегда уделяем и будем уделять особое внимание поставкам африканским друзьям пшеницы, ячменя, кукурузы и других зерновых культур", - добавил глава государства.