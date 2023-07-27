Китайские Great Wall и Skywell намерены производить в Турции электрокары и аккумуляторы

По данным издания Ekonomim, "переговоры вступили в важную стадию"

СТАМБУЛ, 27 июля. /ТАСС/. Ведущие компании автопрома Китая Great Wall и Skywell ведут переговоры с властями Турции по производству на ее территории электрокаров и аккумуляторов. Об этом сообщила в четверг газета деловых кругов Ekonomim по итогам состоявшегося в среду визита в Анкару нового главы МИД КНР Ван И.

По данным издания, "переговоры вступили в важную стадию". Газета также пишет, что Great Wall рассматривает Турцию в качестве площадки для экспорта машин в страны Европы, а Skywell на начальной стадии планирует наладить производство в республике аккумуляторных батарей.

Турецкие власти пока не прокомментировали информацию Ekonomim. Министр промышленности и экономики Турции Фатих Качир сообщил на минувшей неделе журналистам, что власти страны ведут переговоры с иностранными компаниями по привлечению инвестиций в автомобильную промышленность, и значительный интерес к ней проявляют китайские производители.

В рамках визита Ван И в Анкару состоялись его встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и главой МИД Хаканом Фиданом. На них обсуждались вопросы взаимодействия между двумя странами во всех сферах.