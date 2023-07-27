Путин: Запад чинит препятствия поставкам зерна и удобрений

При этом страны лицемерно обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Страны Запада чинят препятствия поставкам российского зерна и удобрений, при этом лицемерно обвиняют Россию в кризисе на мировом продовольственном рынке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

"Складывается парадоксальная картина: с одной стороны, страны Запада чинят препятствия поставкам нашего зерна и удобрений, а с другой, я скажу прямо, лицемерно обвиняют нас в сложившейся кризисной ситуации на мировом продовольственном рынке", - сказал президент РФ.