Комитет СФ поддержал закон, увеличивающий штраф за неявку в военкомат по повестке

Его размер составит от 10 тыс. до 30 тыс. рублей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал палате одобрить закон об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета, который в том числе в десять раз увеличивает верхнюю границу штрафа за неявку в военкомат по повестке.

Так, штраф за неявку граждан без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову иного органа по воинскому учету составит от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. За несообщение в военкомат сведений о выезде из России на срок более шести месяцев или въезде в страну, а также за неявку в военкомат в установленный законом срок устанавливается штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Сейчас в обоих случаях предусмотрен штраф в размере от 500 рублей до 3 тыс. рублей.

Штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб. будет грозить за несообщение гражданином, подлежащим призыву на военную службу, о выезде в период призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания.

Закон вводит штрафы до 0,5 млн рублей для юрлиц за неисполнение обязанности по организации или обеспечению поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации. Для должностных лиц штраф составит от 60 тыс. до 80 тыс. рублей. Аналогичные штрафы предусмотрены за неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, неоказание содействия организации таких оповещения и явки.

Также закон многократно увеличивает штрафы за уклонение от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет, а также от медицинского обследования по направлению призывной комиссии. За такое правонарушение устанавливается штраф в размере от 15 тыс. до 25 тыс. рублей. В настоящее время за него предусмотрено предупреждение или наложение штрафа в размере от 500 до 3 тыс. рублей. Увеличивается штраф и за умышленную порчу или утрату документов воинского учета. Он составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (по действующему законодательству от 500 до 3 тыс. рублей).

Кроме того, закон увеличивает с 20 тыс. до 400 тыс. рублей максимальный штраф за неисполнение военно-транспортных обязанностей, которые по действующему законодательству устанавливаются в России в период мобилизации или в военное время.