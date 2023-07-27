27 июля, 09:19

Путин: на беднейшие страны Африки ушло менее 1 млн тонн грузов по зерновой сделке

© ТАСС/ Ruptly

На беднейшие страны Африки ушло менее 1 млн тонн грузов по зерновой сделке - Путин. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация