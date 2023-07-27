27 июля, 09:25,
обновлено 27 июля, 09:52

Путин: РФ готова оказывать содействие Африке во внедрении передовых сельхозтехнологий

© ТАСС/ Ruptly

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Россия готова оказывать содействие африканским странам во внедрении самых передовых сельскохозяйственных технологий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

"Мы вчера с коллегами в ходе двусторонней встречи как раз говорили об этом. И мне африканские коллеги рассказывали. Они говорили: "У нас есть возможность производить продовольствие. Нам нужны технологии, поддержка соответствующие". Со своей стороны Россия готова делиться с африканскими странами экспертизой в области сельхозпроизводства, оказывать содействие во внедрении самых передовых технологий", - сказал президент РФ. 

© Информационное агентство ТАСС
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