АСИ и НТИ подготовили инициативы по обеспечению финансового суверенитета России

Эксперты предложили внедрить проектную эмиссию цифровой валюты для создания дополнительного канала по финансированию критически важных компаний и проектов

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Эксперты Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Национальной технологической инициативы (НТИ) вместе с привлеченными специалистами подготовили инициативы по обеспечению финансового суверенитета России. В их числе создание системы межбанковских сообщений DCMS, создание нового закона об альтернативных инвестфондах и управляющих компаниях и поддержка краудфандинговых платформ, сообщила пресс-служба АСИ.

"Группа экспертов АСИ и НТИ вместе со специалистами в области финансов, экономики, технологий, безопасности и юриспруденции провели форсайт-сессию "Финансовый суверенитет", на ней они подготовили ряд стратегических инициатив по обеспечению финансового суверенитета России. Эксперты предложили внедрить проектную эмиссию цифровой валюты для создания дополнительного канала по финансированию критически важных компаний и проектов. В стране должен заработать децентрализованный аналог SWIFT - система межбанковских сообщений DCMS, которая будет интегрирована в банковские информсистемы и позволит быстро проводить транзакции, используя смарт-контракты и сервисы автоматической конвертации валют. При этом участников системы невозможно будет исключить из нее", - сказано в сообщении.

Среди предложений экспертов - создание нового закона об альтернативных инвестфондах и управляющих компаниях таких фондов, чтобы обеспечить развитие технологического предпринимательства и стимулировать появления новых быстрорастущих компаний. Также предлагается поддержать краудфандинговые платформы и снять все барьеры для удовлетворения нужд МСП в средствах. Для этого могут быть выработаны механизмы защиты портфелей на инвестплатформах и страхования рисков для критических важных направлений инвестирования, а процедура медиации для решения корпоративных и инвестиционных споров требует нормативного закрепления.

Экспертами также предложена разработка трансграничной платформы для торговли и расчетов с дружественными странами, в том числе с использованием скрытых платежей, создание альтернативных инструментов - цифровой валюты - для обеспечения трансграничных платежей и расчетов между странами по текущим операциям и введение экспериментального правового режима в виде международного финансового центра в России для обеспечения безопасности использования цифровой валюты и токенов. Помочь обеспечить финансовый суверенитет могут также государственные майнинговые пулы, совершенствование законодательства о цифровых финансовых активах для обеспечения возможности размещать их на иностранных площадках и применения их в качестве встречного представления и создание наднациональных перестраховочных компаний в странах БРИКС и ЕАЭС.

Сотрудничество в пространстве ЕАЭС

Обеспечить эффективное наднациональное регулирование, по мнению экспертов, может расширение сотрудничества России со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По их мнению, российский рубль может стать основной валютой ЕАЭС, но формированию единого платежного пространства препятствуют низкий уровень интеграции финансовых рынков стран-участниц и их диспропорция.

"Нужно пересмотреть существующую в ЕАЭС систему управления финансовой интеграцией, выстроить единую инфраструктуру с цифровым платежным пространством, а также создать рабочую группу по формированию такого пространства при консультативном комитете финансовых рынков Евразийской экономической комиссии", - поясняется в сообщении.

Планируется, что создание наднациональной цифровой расчетной единицы ЕАЭС возможно на блокчейне. На единой платформе могут происходить обмен товарами и проводиться платежи в разных валютах с возможностью онлайн-конвертации.

"Это первая публичная попытка сформировать в открытом экспертном диалоге системное представление финансовом суверенитете и логике его построения. Для этой работы мы собрали почти 60 экспертов, в их числе представители крупных банков, зрелых финтех-компаний и стартапов, специалисты по внешнеэкономической деятельности, эксперты по системам безопасности и доверенным средам. Созданные группой форсайта методологические и аналитические материалы открыты для заинтересованных организаций и проектных команд. Ряд проектов и инициатив, родившихся в ходе форсайта и впоследствии, уже реализуется и получает поддержку АСИ и НТИ", - цитирует пресс-служба АСИ слова советника главы агентства Андрея Силинга.