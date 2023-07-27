Тюменский агрохолдинг "Юбилейный" экспортировал в Китай первые 1,5 тыс. тонн гороха

Всего по договору на переработку гороха под торговой маркой "Протеинсиб" планируют произвести 250 тонн продукции

ТЮМЕНЬ, 27 июля. /ТАСС/. Тюменский агрохолдинг "Юбилейный" экспортировал в Китай первую партию гороха весом 1,5 тыс. тонн. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе агрохолдинга "Юбилейный"

"В июле 2023 года отгружена первая партия гороха в количестве 1,5 тыс. тонн. С крупным китайским переработчиком заключен договор на переработку гороха по давальческой схеме. Под торговой маркой "Протеинсиб" будет произведен гороховый изолят в объеме 250 тонн. Тем самым предприятие начинает изучение рынка данного вида продукции. Эти работы ведутся в рамках реализации инвестиционного проекта по глубокой переработке гороха", - рассказали в компании.

Первую партию инвестор планирует получить в середине сентября. В планах компании на 2023-2024 годы - экспортировать в Китай 15 тыс. тонн гороха, получить и реализовать около 2,5 тыс. тонн горохового изолята.

Генеральный директор агрохолдинга "Юбилейный" Сергей Мамонтов отметил, что предприятие уже сейчас изучает рынок и формирует клиентскую базу, что позволит сократить период выхода нового предприятия на полную мощность. "После ввода нового предприятия в эксплуатацию перед инвестором стоит не менее сложная задача - выход на полную мощность. Как правило, этот процесс занимает два-три года. Чтобы его ускорить, мы начинаем изучать рынок горохового изолята уже сейчас, причем изнутри", - прокомментировал он.

В октябре 2021 года правительство Тюменской области и АО "Протеинсиб" заключили соглашение на строительство в Ишимском районе первого в России завода по глубокой переработке гороха мощностью 70 тыс. тонн в год.

Изначально пусконаладочные работы были запланированы на 2027 год, но агрохолдинг "Юбилейный" может запустить проект уже в 2025 году. По проекту на предприятии будут выпускать изолят горохового белка, гороховый крахмал и клетчатку. Оборудование позволит закрыть 5% мировой потребности в этих продуктах, об этом в мае в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

О холдинге

Агрохолдинг "Юбилейный" - крупнейшее предприятие агропромышленного комплекса Тюменской области, работающее в четырех отраслях: растениеводство (93 тыс. га, 14% обрабатываемых земель Тюменской области, валовый сбор - 230 тыс. тонн), свиноводство (200 тыс. голов в год, 10% рынка УФО), мясопереработка (14,5 тыс. тонн, доля рынка в Тюменской области - 63%), глубокая переработка пшеницы (мощность - 120 тыс. тонн сырья, производство 30 тыс. тонн лизин-сульфата (30% - доля рынка в России), 10 тыс. глютена, 1,5 млн дал этилового спирта).