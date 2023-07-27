27 июля, 09:33,
обновлено 27 июля, 09:51

Путин: РФ готова расширять в Африке сеть российских торговых представительств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Россия готова расширять сеть своих торговых представительств в странах Африки, заявил глава государства Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

"Готовы расширять сеть работающих в Африке российских торговых представительств, увеличивать штаты экономических союзников, а также по вопросам сельского хозяйства, образования, науки и информационно-коммуникационных технологий", - сказал Путин.

Также глава государства предложил увеличить число российских атташе и специалистов в Африке, а также межправкомиссий. "Они (межправительственные комиссии - прим. ТАСС) имеются у России с каждой третьей страной континента. Всего их 18 на 54 страны. В этой связи предлагаем заинтересованным и пока еще не охваченным государствам Африки подумать над формированием вместе с нами таких комиссий", - сказал президент. 

© Информационное агентство ТАСС
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