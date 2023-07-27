27 июля, 09:40

Бурунди, Зимбабве, Кения и Руанда могут стать партнерами Росатома в Африке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Глава Росатома Алексей Лихачев назвал африканские государства Бурунди, Зимбабве, Кению и Руанду потенциальными партнерами российской атомной отрасли.

"Бурунди, Зимбабве, Кения, Руанда. Очень большое поле для работы. Африка, с одной стороны, достаточно типичный континент - многие страны сходны по экономическому, технологическому укладу, но при этом очень разнообразный. Такой парадокс. Понятно, что везде нужно искать те подходы, которые позволят работать с ненаполненными национальными бюджетами, но при этом очень богатый выбор подходов и способов организации этих проектов", - ответил он в кулуарах второго саммита Россия - Африка журналистам на вопрос о потенциальных партнерах. 

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