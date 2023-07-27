В Shell заявили, что уровень запасов газа в хранилищах Европы может превысить к зиме 90%

Глава компании Ваэль Саван считает, что высокий уровень позволит сохранить цены низкими в краткосрочной перспективе

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Европа войдет в предстоящую зиму в хорошем положении, поскольку генерация электроэнергии из возобновляемых источников растет, а запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) приближаются к рекордным отметкам. Уровень запасов в ПХГ к началу зимы может превысить 90%, считает глава Shell Ваэль Саван.

"Я думаю, что мы войдем в эту европейскую зиму в хорошем положении. Это, конечно, связано с тем, что генерация из возобновляемых источников продолжает расти, это дает, как минимум, хорошие мощности базовой нагрузки, - сказал он в ходе пресс-конференции. - В то же время запасы [газа] в хранилищах приближаются к исторически высоким уровням. Мы можем ожидать, что уровень заполнения хранилищ превысит 90%".

По его мнению, высокий уровень запасов газа в хранилищах позволит сохранить цены низкими в краткосрочной перспективе. Однако Саван отметил, что остается вопрос о перспективах следующих нескольких лет. "В долгосрочной перспективе нам необходимо позаботиться о том, чтобы Европа инвестировала в инфраструктуру, которая могла бы быть устойчивой в будущем, - продолжил он. - Трудности не в этой зиме, не в следующей. Они в том, как мы сформируем энергетическую политику на несколько лет, чтобы обеспечить как энергобезопасность, так и доступность энергии, а также позволить Европе исполнить обязательства по низкоуглеродной политике".

Глава Shell также подчеркнул, что значимым фактором для газового рынка станет спрос в Китае, который пока остается "мягким" в промышленном секторе страны, где обычно используется газ.