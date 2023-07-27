YandexGPT с мая воспользовались 44 млн раз

Согласно данным компании, нейросеть может делать пересказ русскоязычных текстов длиной до 30 тыс. знаков

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Пользователи с момента запуска в мае 2023 года нейросети YandexGPT по 19 июля воспользовались ею 44 млн раз. Об этом сообщается в отчетности компании.

"С момента запуска в мае пользователи обратились к YandexGPT 44 млн раз", - сообщается в отчетности. В пресс-службе уточнили ТАСС, что это результаты нейросети по 19 июля 2023 года.

Согласно отчетности, нейросеть может делать пересказ русскоязычных текстов длиной до 30 тыс. знаков.

В мае 2023 года "Яндекс" внедрил языковую модель YandexGPT в виртуального помощнике "Алиса", позже она была добавлена в браузер и на главной странице "Яндекса" ya.ru.