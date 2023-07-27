Fesco сообщила, что начнет поставки компонентов для солнечных батарей в ЮАР

Прямое морское контейнерное сообщение со страной уже запустили, отметили в компании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco начнет поставки в Порт-Элизабет (ЮАР) компонентов для солнечных батарей российского производства, сообщили в пресс-службе компании. Прямое морское контейнерное сообщение с ЮАР уже запущено.

"В эти минуты разгружается первое судно в Порт-Элизабет с 1 тыс. TEU груза российского производителя компонентов для солнечных батарей. Тем самым сегодня мы открываем прямую морскую контейнерную линию с ЮАР. В течение первых нескольких месяцев она будет работать в формате девиации из порта Санкт-Петербург в Шанхай. Но в перспективе расписание движения флота будет пересмотрено. До конца года мы встанем на регулярный маршрут", - сообщил председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов.

Ранее в интервью ТАСС Северилов сообщал, что Fesco также рассматривает возможность начать судозаходы в порты Алжира и ведет переговоры с Тунисом.

О компании

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожные операторы "Трансгарант", "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Fesco оперирует контейнерными терминалами в Новосибирске, Хабаровске, Владивостоке и Томске. В управлении группы находится более 150 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот группы включает более 30 транспортных судов в управлении, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.