Оборот сервисов e-commerce "Яндекса" во II квартале 2023 года вырос на 89%

Показатель достиг 110,5 млрд рублей, сообщили в компании

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Оборот сервисов электронной коммерции "Яндекса" во втором квартале 2023 года увеличился на 89% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 110,5 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Этот сегмент включает "Яндекс Маркет", доставку из магазинов в "Яндекс Еде" и "Маркет Деливери", а также "Яндекс Лавку" в России.

Ассортимент товаров на маркетплейсе вырос на 33% и составил на конец второго квартала 53,2 млн товарных позиций. Количество активных покупателей на "Яндекс Маркете" в апреле-июне увеличилось на 45% в годовом выражении - до 16,5 млн.

Количество активных продавцов (совершивших не менее одной продажи в течение одного месяца до отчетной даты) повысилось вдвое и составило 61,8 тыс. на конец второго квартала. Заказы с "Маркета" с доставкой по клику через дарксторы "Лавки" выросли на 39% в годовом выражении.

"Яндекс" отметил, что сервисы доставки продуктов в "Яндекс Еде" и "Маркет Деливери" приблизились к безубыточной юнит-экономике. "Яндекс Маркет" в июле текущего года находится на пороге положительной юнит-экономики.