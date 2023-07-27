27 июля, 10:24
Саммит Россия – Африка

Путин заявил о готовности РФ делиться с Африкой наработками в технологической сфере

Глава государства также отметил, что у России есть хороший опыт создания и использования информационных технологий в налоговом администрировании, регистрации прав собственности, предоставлении электронных государственных услуг гражданам и юридическим лицам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Россия, будучи одним из лидеров в области информационно-коммуникационных технологий, готова делиться с государствами Африки наработками в контексте технологического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

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"Будучи одним из лидеров в области информационно-коммуникационных технологий, Россия расширяет сотрудничество с государствами Африки в сфере информационной безопасности, искусственного интеллекта, цифровой экономики", - сказал он.

Президент также отметил, что у России есть хороший опыт создания и использования информационных технологий в налоговом администрировании, регистрации прав собственности, предоставлении электронных государственных услуг гражданам и юридическим лицам. "Мы можем оказать заинтересованным африканским странам содействие в запуске аналогичных систем и всегда готовы делиться наработками в контексте технологического развития", - добавил он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит Россия – Африка
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