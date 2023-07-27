В "Яндексе" исключили влияние санкций Канады в отношении Yandex Pay

В компании сообщили, что продолжают внимательно следить за развитием ситуации в этом отношении

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Санкции Канады в отношении Yandex Pay не повлияют на операционную деятельность "Яндекса", следует из комментария IT-компании, размещенного в отчете за II квартал 2023 года.

Канада ввела санкции в отношении Yandex Pay 20 июля. "Эти санкции не распространяются на Yandex N.V. и не повлияют на операционную деятельность группы компаний. "Яндекс" продолжает внимательно следить за развитием ситуации в этом отношении", - говорится в комментарии.

США и Канада в тот день расширили санкции против российского банковского сектора, последняя также ввела санкции в отношении российских мобильных операторов - МТС, "Билайна", "Мегафона" и Tele2.