27 июля, 10:36

Белоруссия получила первые 150 тыс. тонн зерна из России в 2023 году

Заместитель премьер-министра Леонид Заяц сообщил, что поставка в Белоруссию 500 тыс. тонн российского зерна - это "не одного дня работа", процесс может продолжаться в течение августа - ноября

МИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Белоруссия получила первые 150 тысяч тонн зерна из Российской Федерации из запланированных к закупке в 2023 году 500 тысяч тонн. Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра Леонид Заяц после доклада президенту страны Александру Лукашенко.

"Первые 150 тыс. тонн Витебская область заключила [договор] с компанией из Российской Федерации, зерно сейчас отправляется на витебские элеваторы", - цитирует вице-премьера агентство БелТА.

Заяц добавил, что поставка в Белоруссию 500 тыс. тонн российского зерна - это "не одного дня работа", процесс может продолжаться в течение августа - ноября.

Ранее президент Белоруссии одобрил решение о закупках зерна в России с целью компенсации небольшого недобора урожая в республике. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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