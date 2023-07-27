27 июля, 10:46

"VK знакомства" стали доступны на устройствах iOS

Приложение также доступно и пользователям Android

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Приложение "VK знакомства" стало доступно на устройствах на платформе iOS, ранее оно было доступно только пользователям Android. Об этом сообщили в пресс-службе "ВКонтакте".

"Ранее "ВКонтакте" представила отдельное приложение "VK знакомства" для устройств на Android. С сегодняшнего дня мобильное приложение доступно также на iOS", - рассказали в пресс-службе.

Соцсеть "Вконтакте" в конце июня 2023 года запустила бета-версию приложения "VK знакомства" на Android. Тогда же компания Match Group, которой принадлежит сервис онлайн-знакомств Tinder, прекратила работать в России. 

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Россия
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