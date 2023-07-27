Танзания обсудит с российскими нефтяными компаниями возможные проекты в геологоразведке

Tanzania Petroleum Development Corporation намерена провести переговоры с рядом нефтяных компаний, в том числе с "Лукойлом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Танзания приглашает российские нефтегазовые компании принять участие в проектах в стране, заявил ТАСС министр полезных ископаемых страны Дото Машака Битеко.

"Безусловно, да", - сказал министр, отвечая на вопрос о приглашении компаний из РФ.

В рамках саммита Россия - Африка Tanzania Petroleum Development Corporation намерена провести переговоры с несколькими нефтяными компаниями, в том числе с "Лукойлом", о возможности геологоразведки в стране, рассказал ТАСС директор по нефтебизнесу корпорации Мпамбика Уильям Чиуме. "Я могу встретиться с "Лукойлом", они хотели встретиться с нами и двумя другими компаниями", - отметил Чиуме.

По его словам, компании намерены обсудить возможность проведения геологоразведки в стране. Он пояснил, что обнаруженные запасы углеводородов уже разрабатываются, и Танзания крайне заинтересована в поиске новых запасов.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия - Африка.