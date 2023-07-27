Танзания планирует обсудить с "Газпромом" проекты по геологоразведке, добыче и мини-СПГ

По словам директора по нефтебизнесу Tanzania petroleum development Corporation Мпамбики Уильяма Чиуме, страна заинтересована в сотрудничестве с иностранными компаниями и приглашает всех желающих принять участие в проектах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Танзания приглашает "Газпром" принять участие в совместных проектах по геологоразведке, добыче, транспортировке и малотоннажным СПГ, заявил ТАСС директор по нефтебизнесу Tanzania petroleum development Corporation Мпамбика Уильям Чиуме. По его словам, компании планируют провести переговоры в рамках саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге.

"У меня в планах есть встреча с "Газпромом", - сказал он.

Отвечая на вопрос о планируемых темах встречи, Чиуме сообщил: "Первое - это разведка, транспортировка и инфраструктура. Возможна и переработка, мини-СПГ в стране и, может быть, даже нефтяной сектор".

По его словам, Танзания заинтересована в сотрудничестве с иностранными компаниями и приглашает всех желающих принять участие в проектах.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия-Африка.