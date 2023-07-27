WSJ: крупнейших телеком-операторов США подозревают в нанесении вреда здоровью граждан

Речь идет о телеком-операторах AT&T и Verizon

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции и Агентство по охране окружающей среды США (EPA) подозревают крупнейших американских телеком-операторов AT&T и Verizon в игнорировании проблемы загрязнения окружающей среды старыми кабелями в свинцовых оболочках. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

Со ссылкой на свои источники издание отмечает, что ведомства расследуют потенциальные риски для здоровья и окружающей среды, возникающие из-за сети телекоммуникационных кабелей в оболочке из токсичного свинца по всей территории США, а также устанавливают, намеренно ли игнорировали возможные риски телеком-гиганты. Ожидается, что AT&T и Verizon предоставят данные "о проводимых инспекциях, отборе проб окружающей среды, планах будущих проверок, о кабелях и инфраструктуре в течение 10 дней", пишет газета.

Ранее The Wall Street Journal обвинила несколько телекоммуникационных компаний в том, что они не используют и не обслуживают более 2 тыс. кабелей со свинцовыми оболочками, которые загрязняют воду, почву и воздух. Тогда журналисты посчитали, что руководство компаний намеренно не обращало внимание на потенциальные риски для окружающей среды и здоровья граждан, а также пренебрегало обеспечением должного оснащения и медицинского сопровождения для своих сотрудников, работающих с кабелями.

Газета указывает, что в AT&T и Verizon уже заявили о готовности предоставить всю необходимую информацию, а также о желании сотрудничать с ведомствами. Согласно планам EPA, в первую очередь будет произведена оценка безопасности мест, расположенных вблизи скопления детей.