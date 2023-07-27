Чистая прибыль "Мосэнерго" по итогам I полугодия 2023 года сократилась на 22,4%

Она составила 13,55 млрд рубля

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по итогам января - июня 2023 года получило чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 13,55 млрд рубля, что на 22,4% меньше, чем за первое полугодие 2022 года, следует из отчета компании.

При этом выручка за отчетный период выросла на 9,2% и составила 128,46 млрд рубля.

Себестоимость продаж "Мосэнерго" по итогам I полугодия увеличилась на 9,6% и составила 112,93 млрд рубля, показатель EBITDA по итогам отчетного периода снизился на 15,9% - до 23,57 млрд рубля.

В составе "Мосэнерго" работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,8 тыс. МВт. Установленная тепловая мощность компании - 43,8 тыс. Гкал/ч. Электростанции ПАО "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы (без учета присоединенных территорий) в тепловой энергии. Контролирующим акционером и управляющей организацией "Мосэнерго" является "Газпром энергохолдинг".