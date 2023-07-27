27 июля, 10:44
Саммит Россия – Африка

Fesco совместно с Российско-египетским деловым советом будут развивать перевозки в Египет

Стороны договорились содействовать налаживанию контактов с грузовладельцами и представителями профильных органов государственной власти Египта, а также заняться исследованием грузовой базы африканского государства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco совместно с Российско-египетским деловым советом (РЕДС) будут развивать транспортно-логистические сервисы группы в Египте, сообщили в пресс-службе компании. Соответствующее соглашение подписано в рамках саммита Россия - Африка гендиректором компании "Дальрефтранс" (дочернее предприятие Fesco) Андреем Гречкиным и председателем РЕДС Михаилом Орловым.

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Согласно документу, стороны договорились содействовать налаживанию контактов с грузовладельцами и представителями профильных органов государственной власти Египта, а также заняться исследованием грузовой базы африканского государства.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожные операторы "Трансгарант", "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Fesco оперирует контейнерными терминалами в Новосибирске, Хабаровске, Владивостоке и Томске. В управлении Группы находится более 150 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот группы включает более 30 транспортных судов в управлении, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка. 

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