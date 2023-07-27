На Ставрополье инвестиции в первом полугодии увеличились на 10%

По итогам этого периода инвестиции в регион составили 116 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 27 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены в 2023 году впервые нарастить объем инвестиций до 300 млрд рублей. В первом полугодии рост инвестиций составил 10% до 116 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"По итогам первого полугодия инвестиции в край составили 116 млрд рублей с 10% ростом к уровню прошлого года. К концу года ожидаем рост до 300 млрд. Только на нашем контроле находятся 65 инвестиционных проектов, которые будут давать порядка 75 млрд рублей в этом году, не говоря уже о строительстве жилья, о тех инвестициях, которые дают малые и средние предприятия", - сказал замминистра экономического развития региона Антон Доронин, слова которого цитируются в сообщении.

Отмечается, что на полях Петербургского международного экономического форума было подписано восемь соглашений в разных сферах, часть из которых, как например, развитие тепличного комплекса в Предгорном округе и два жилищных проекта в Кисловодске, уже реализуются. Общий объем инвестиций по этим соглашениям составил более 20 млрд рублей.

"В достижении планки в 300 млрд нам будет помогать, в частности, внедрение регионального инвестиционного стандарта и взаимодействие с агентством стратегических инициатив", - добавил замминистра.

По информации пресс-службы, региональный инвестиционной стандарт призван стать реальным инструментам, чтобы облегчить инвестору процесс вхождения в местную экономику. В том числе благодаря госпрограмме края "Экономическое развитие и инновационная экономика".

"В крае работает инвестиционный комитет под председательством губернатора, на котором оказывается реальная помощь бизнес-сообществу. Корпорация развития Ставропольского края решает вопросы по предоставлению земли, подключению к инфраструктуре и так далее. Создается новая инвестиционная карта, которая поможет любому инвестору оперативно оценить наличие свободных площадок, преференциальные режимы, получить кадастровые сведения", - отметили в пресс-службе.