"Фонд капремонта" в Чувашии намерен подать иски на всех должников до конца 2023 года

Размер задолженности в республике превысил 600 млн рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 27 июля. /ТАСС/. Задолженность по взносам за капремонт общего имущества в многоквартирных домах в Чувашии превысила 600 млн рублей, до конца 2023 года судебные иски подадут на всех должников. Об этом сообщила в прямом эфире в группе "Чувашская Республика" в социальной сети "ВКонтакте" директор некоммерческой организации "Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" Светлана Баранова.

"На сегодняшний день задолженность собственников за капремонт - больше 600 млн рублей. У нас есть возможность все эти долги взыскать, чем мы и активно занимаемся, начиная с прошлого года. В этом году до конца года мы подадим в суд на всех должников, которые есть в Чувашской Республике", - сказала Баранова.

По ее словам, задолженность фактически сопоставима с годовым объемом средств на капремонт. "Эти 600 млн рублей, по сути, - размер годового котла на сегодняшний день. И если в год мы ремонтируем порядка 200 домов, то оплата задолженности в таком размере позволит нам порядка 200 домов лишних отремонтировать", - уточнила директор некоммерческой организации.

Она добавила, что в 2022 году в Чувашии собираемость взносов за капремонт составила 107%. "То есть мы собрали все, что начислили, и предыдущие долги", - пояснила Баранова.

В Минстрое Чувашии ТАСС сообщили, что в республике насчитывается 14 тыс. лицевых счетов с задолженностью за капремонт сроком более трех месяцев.

Баранова отметила, что в структуру работ по капремонту, утвержденных на федеральном уровне, входят капитальный ремонт крыши, фасада, подвальных помещений, замена внутридомовых систем коммуникаций, замена и модернизация лифтового оборудования. В Чувашии в этот перечень включили дополнительные виды работ: установку общедомовых приборов учета, утепление фасада, переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую.