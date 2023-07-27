Чистая прибыль "Юнипро" в I полугодии составила 16,85 млрд рубля

Годом ранее компания получила убыток в размере 12,83 млрд рублей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Генерирующая компания "Юнипро" по итогам января - июня 2023 года получила 16,85 млрд рубля чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета против убытка 12,83 млрд рубля годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка увеличилась на 12,2%, до 61,32 млрд рубля.

В компании отметили, что положительная динамика обусловлена увеличением объема генерации электроэнергии станциями "Юнипро" в I полугодии 2023 года по сравнению с 2022 годом на 4,4%, ростом цен рынка на сутки вперед и конкурентного отбора мощности, получением с июня 2022 года платежей за мощность модернизированного энергоблока №1 Сургутской ГРЭС-2, ростом платежей по договорам о предоставлении мощности энергоблока №3 Березовской ГРЭС.

Валовая прибыль "Юнипро" за I полугодие возросла до 19,84 млрд рубля против 16,72 млрд рубля годом ранее, а прибыль до налогообложения составила 20,89 млрд рубля против 16,07 млрд рубля убытка годом ранее.

О компании

В состав "Юнипро" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 тыс. 235 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5 тыс. 657 МВт), Березовская ГРЭС (2 тыс. 400 МВт), Шатурская ГРЭС (1 тыс. 500 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт) и Яйвинская ГРЭС (1 тыс. 048 МВт). 83,73% акций "Юнипро" принадлежит концерну Uniper SE.

Президент России Владимир Путин 25 апреля подписал указ, согласно которому эти 83,73% акций "Юнипро", а также 98,23% акций "Фортума", которыми владеет финская группа Fortum, передаются во временное управление Росимуществу.