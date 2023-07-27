27 июля, 10:39,
обновлено 27 июля, 10:56
Саммит Россия – Африка

Афрэксимбанк заявил, что РФ и Африка обеспечат надежные поставки зерновых

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Президент Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка) Бенедикт Орама выразил надежду на то, что РФ и страны Африки обеспечат более надежные маршруты поставок продовольствия по итогам саммита Россия - Африка.

"К концу этого этого второго саммита я надеюсь, что Россия и Африка смогут добиться еще большего чувства солидарности и обеспечить более надежные пути поставок удобрений и зерновых", - сказал он на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка. 

Теги:
РоссияСаммит Россия – Африка
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация