Татарстан сформирует рабочие группы по расширению сотрудничества в АПК со странами Африки

Министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров отметил, что основным вопросом является логистика

ТАСС, 27 июля. Татарстан усилит работу по расширению сотрудничества со странами Африки в сфере сельского хозяйства. В частности, будут созданы рабочие группы, сформированы делегации для визита в африканские страны и проработан вопрос логистики. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Татарстана - министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров по итогам встреч в рамках форума "Россия - Африка", передает пресс-служба руководителя республики.

В рамках форума "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Исламской Республики Мавритания Мохаммедом Ульд Билалом, министром иностранных дел Республики Ангола Антониу Тете, министром иностранных дел Туниса Набилем Аммаром.

"Вопросы сотрудничества в агропромышленном комплексе обсуждались на всех встречах. Да, у этих стран есть потребность в продовольствии, потребность в зерне, в продукции длительного хранения, которую мы производим. Безусловно, есть необходимость в обучении и подготовке студентов этих стран по сельскохозяйственным направлениям. И такая работа у нас ведется, она будет продолжаться. Рустам Минниханов всем нам сегодня дал поручения - усилить работу, сформировать рабочие группы, а также делегации от Татарстана во главе с профильными министрами. Будут поездки в те страны Африканского континента, которые нам интересны для взаимодействия", - приводит пресс-служба слова Зяббарова.

Он также отметил, что основным вопросом является логистика. "Африканский континент - большой. Есть страны, которые находятся ближе, например, Египет, есть те, которые расположены дальше. В любом случае вся эта работа будет проделана. В ближайшее время мы сформируем дорожную карту и начнем в соответствии с ней работать", - цитирует министра пресс-служба.

Глава Минсельхоза Татарстана в качестве положительного примера привел работу с Египтом, с которым республика плодотворно сотрудничает. "Это в основном экспорт зерна, объем небольшой, но работы идут. В текущем году работа приостановилась из-за логистики. Но мы уверены, что нарастим обороты, потому что это потенциально интересная территория для сбыта", - сказал Зяббаров.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним идет экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, является "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.