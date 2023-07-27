27 июля, 11:00

Прямые перелеты из Томска в Таиланд возобновят осенью 2023 года

Рейсы будет выполнять авиакомпания "Azur Air"

ТОМСК, 27 июля. /ТАСС/. Прямые чартерные рейсы из Томска в Паттайю и Пхукет возобновят в конце октября - начале ноября 2023 года впервые после трехлетнего перерыва, сообщили в пресс-службе томского аэропорта.

"У томичей вновь появится возможность комфортно улететь по направлению Томск - Паттайя (Таиланд), Томск - Пхукет (Таиланд). Полеты [в Пхукет] будут выполняться с 31 октября 2023 года по 19 марта 2024 года авиакомпанией "Azur Air". Чартерные рейсы по направлению Томск - Паттайя будут выполняться с 5 ноября 2023 года по 1 апреля 2024 года авиакомпанией "Azur Air", - говорится в сообщении.

Прямые рейсы из Томска в Таиланд возобновляются после трехлетнего перерыва. Местные туроператоры уже начали формировать зимнюю программу по курортным направлениям с прямым перелетом. 

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ТаиландРоссияТомская область
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