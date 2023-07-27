Оплата налогов стала возможна через "Госуслуги"

Новый сервис работает только для физлиц

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Возможность оплаты имущественного, земельного, транспортного налогов и НДФЛ физическими лицами стала возможна через портал "Госуслуги". Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

"Получать и оплачивать налоговые уведомления теперь можно на "Госуслугах". Больше не нужно ждать бумажные письма, ходить на почту или в отделения ФНС", - отмечается в сообщении.

Новый сервис работает только для физлиц.

Чтобы подключить сервис, необходимо отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений и подписать заявление в приложении "Госключ". "Уведомления приходят каждый год не позднее чем за 30 дней до 1 декабря - крайнего срока уплаты налогов", - добавили в Минцифры.