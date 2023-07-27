Афрэксимбанк заявил, что РФ и страны Африки удвоят товарооборот в предстоящие четыре года

По словам президента банка Бенедикта Орамы, сейчас товарооборот составляет $20 млрд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Россия и страны Африки удвоят товарооборот в предстоящие четыре года. Об этом заявил президент Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка) Бенедикт Орама, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

"В настоящее время наш товарооборот составляет $20 млрд. Это происходит несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и другие сложности, с которыми мы сталкиваемся сейчас. Благодаря партнерству между Афрэксимбанком и Российским экспортным центром мы ставим перед собой задачу удвоить торговый оборот за грядущие четыре года. Эта цель вполне достижима", - подчеркнул он.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.